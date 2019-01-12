رامي عياش يطرح مقطعا صوتيا من ألبومه الجديد عبر «تويتر»

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، مقطعا صوتيا من أحد أغاني ألبومه الجديد، والمقرر طرحه في الفترة المقبلة، عبر حسابه على موقع «تويتر»، معلقًا: «من الألبوم الجديد».

ويقول المقطع: «شفتها مرة بزيارة، صوت بعقلي، ما أدري شو عملو فيا عيون الحلوة.. بتمنى ما أفارقها باقي السنين».

وتميز المقطع بأنه من نوعية «الأداء الأوبرالي».

وكان «عياش» تعاقد مع شركة «مزيكا»، لإنتاج وتوزيع ألبومه الغنائي الجديد، وانتهى من تسجيل أغنيات الألبوم الـ10، ويتضمن عددا من اللهجات العربية، ويضم الأغنية المصرية التى تعاون فيها مع عزيز الشافعى ومحمد شفيق وتوما.

كما اتفق مع الشركة المنتجة على تصوير أغنيتين منه.