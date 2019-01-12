تراجع في استهلاك الطاقة للتدفئة في ألمانيا بنسبة 6%

أظهرت بيانات، اليوم السبت، تراجع استهلاك الطاقة من أجل التدفئة في ألمانيا بنسبة 6% خلال العام الماضي.

جاء ذلك وفقا لحسابات منفصلة نشرتها بوابتا "فيرفوكس" و"تشك 24" الإلكترونيتان، استنادا إلى بيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وأوضحت البوابتان أن التراجع جاء بسبب اعتدال الطقس في عدد من الأشهر خلال موسم التدفئة، الأمر الذي تقلصت معه حاجة المنزل الألماني إلى الطاقة من المقدار المتوسط البالغ 17 ألف و907 إلى 17 ألف و166 كيلوواط/ ساعة.

في الوقت نفسه، اختلفت تكلفة طاقة التدفئة خلال العام الماضي بحسب نوع المادة المستخدمة، فقد تراجعت التكلفة بالنسبة لمستخدمي الغاز بنسبة 6%، فيما ارتفعت بالنسبة لمستخدمي زيوت التدفئة النفطية بنسبة 8%.