سول وواشنطن تجريان محادثات حول كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

تعقد مجموعة العمل الأمريكية الكورية الجنوبية، حول كوريا الشمالية، اجتماعها الثالث، عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة، في الأسبوع المقبل، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وتأجل الاجتماع الثالث، الذي كان مقررًا عقده هذا الأسبوع، بسبب أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم السبت إن الجانبين يعكفان على وضع الجدول الزمني للاجتماع.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان تنسيق مواقفهما قبيل انعقاد القمة الثانية بين واشنطن وبيونج يانج. وسوف يتناول الاجتماع أيضًا تفاصيل محادثات القمة التي عقدت بين زعيم كوريا الجنوبية كيم جونج أون، والرئيس الصيني شي جين بينج الثلاثاء الماضي. وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة العمل مرتين شهريًّا.

وكانت وسائل الاعلام الصينية الرسمية، قد أكدت أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، اجتمع الثلاثاء الماضي مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، في الصين، وذلك في ثاني اجتماع بينهما قبيل القمة المقررة بين كيم والرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن شي وكيم التقيا في مدينة داليان بشمال شرق الصين.