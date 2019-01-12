آلاف الصرب يتظاهرون ضد الرئيس فوتشيتش

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تظاهر اليوم السبت آلاف الصرب في وسط العاصمة بلجراد احتجاجا على حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

وقالت صفحة صحيفة "داناس" اليومية المعارضة إن المتظاهرين رددوا شعارات مثل "خيانة، خيانة"، و"فوتشيتش لص".

ويعد هذا سادس يوم سبت على التوالي يخرج فيه المعارضون للرئيس إلى شوارع بلجراد.

وقالت شبكة التلفزيون الرسمية على شبكة الإنترنت إن فعاليات اليوم شهدت أيضا تنظيم مسيرات في مدن صربية أخرى مثل نوفي ساد، وكراجويافاتش، وكورسومليا، وأوزيتشه، وبوزيجا.

وتأتي هذه الموجة من المظاهرات بسبب الهجوم الوحشي على رئيس حزب اليسار الصربي، بوركو ستفانوفيتش نهاية نوفمبر الماضي في مدينة كروسيفاتش جنوبي صربيا، ولم يكتشف الجناة حتى الآن.

وتستهدف المظاهرات وفقا لرؤية المعارضة الاحتجاج على أجواء العنف التي أشعلها فوتشيتش وأجهزته الدعائية ضد المخالفين والصحفيين المعارضين.