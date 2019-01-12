شهدت المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بأسيوط، حالة من الهدوء، لليوم الثاني على التوالي، وانتشرت أفراد من الأمن الإداري على مداخل ومخارج الوحدات السكنية؛ لمتابعة الحالة الأمنية للطلاب على خلفية ادعاء التسمم، وحالة الارتباك التي شهدتها المدينة.

وقال عدد من الطلاب داخل المدينة، رفضوا ذكر اسمائهم، إنهم رفضوا تناول وجبات اللحوم، أمس، على خلفية نقل أربعة طلاب من المقيمين بالمدينة، مساء أمس الأول، إلى مستشفى الإيمان العام، إثر الاشتباه بتسمم بعد تناول وجبة لحوم داخل المدينة.

وأضافوا: "أن وجبات التغذية التي تقدم لهم بالمدينة تحتاج إلى متابعة، حيث إنها سيئة جدًا، ولا تليق بطالب الجامعة في ظل غياب الرقابة والمتابعة.

من جهته قال الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، في تصريحات خاصة، إنه عقب ورود بلاغ بتسمم طلاب، توجه لتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطلاب وبالمعاينة وبرفقته مسئولي التغذية والأمين العام المساعد لفرع الوجه القبلي، أحمد عباس، تبين أن اللحوم المقدمة للطلاب، بها روائح كريهه وسيئة، فقرر وقف توزيع الوجبات على الطلاب، وإحالة جميع العاملين بمطبخ المدينة الجامعية ومشرفين التغذية والطبيبة البيطرية المشرفة على استلام اللحوم للتحقيق، وإعدام اللحوم بمعرفة لجنة من الطب البيطري، والصحة، ووقف استلام كميات اللحوم من الموردين.

وأكد رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أنه تم أخذ عينيه من حالات الطلاب، الذين تم نقلهم إلى المستشفى، وإرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها، موضحًا أن المتابعة والإسعافات الأولية من الأطباء أشارت إلى عدم التسمم، حيث إنه في ذلك التوقيت تناول أكثر من 6450 طالب وطالبة اللحوم ولم يحدث لهم شئ.

وأوضح رئيس فرع الجامعة، أنه قررعقد اجتماع طارئ، مساء السبت، مع مديري المدينة الجامعية ومديري الوحدات السكنية والمشرفين على التغذية ولجان الاستلام، وتشكيل لجان متابعة وإشرافية على التغذية واللحوم بالمدينة.