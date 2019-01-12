السلطات البلجيكية والهولندية تبحث عن مرتكب حادث دهس متظاهر «السترات الصفراء»

هرب السائق الذي قتل متظاهرا من حركة "السترات الصفراء" في حادث مروري، مساء أمس الجمعة، خلال احتجاجات على طريق سريع في بلجيكا.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" اليوم السبت عن العديد من التقارير الإعلامية قولها إن السلطات البلجيكية والهولندية تبحث عن الشخص.

وتردد أن شاحنة السائق تحمل لوحة مرور هولندية.

وكانت تقارير قد أشارت أمس الجمعة إلى أنه تم إلقاء القبض على السائق ومن المقرر استجوابه.

وكان متظاهر من حركة السترات الصفراء قد قُتل في حادث سير في وقت متأخر أمس الجمعة أثناء احتجاجات على طريق سريع في بلجيكا، حسبما قالت وسائل إعلام محلية نقلا عن ممثلي الادعاء العام.

وأفادت صحيفة "سود انفو" البلجيكية أن الرجل صدمته شاحنة، مما أدى إلى مقتله على طريق سريع بين مدينتي ليج البلجيكية وماستريخت الهولندية.

وبدأت حركة السترات الصفراء في فرنسا في منتصف نوفمبر الماضي احتجاجا على سياسات الإصلاح التي انتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وامتدت الحركة إلى بلجيكا، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع كما ارتدوا السترات الصفراء التي ميزت الحركة الاحتجاجية.