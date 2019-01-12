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انتخاب خورخي بيدراثا أمينا عاما لمجموعة دول الأنديز

واس
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 2:41 ص | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 2:41 ص

وافق وزراء خارجية ووزراء التجارة الخارجية لمجموعة دول الأنديز بالإجماع على انتخاب الكولومبي خورخي إرناندو بيدراثا، أمينًا عامًا جديدًا للمجموعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 44 لمجلس الأنديز لوزراء الخارجية المنعقد في مقر مجموعة دول الأنديز بالعاصمة البيروفية ليما.

وأفاد بيان لمجموعة دول الأنديز أمس، بأن بيدراثا سيخلف مواطنه الكولومبي هيكتور كينتيرو، الذي انتخب على رأس التكتل في شهر أكتوبر الماضي إلا أنه قدم استقالته لأسباب صحية، مبينةً أن بيدراثا سيتولى مهمته حتى عام 2023.

وتتكون مجموعة الأنديز من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو.


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