العثور على 4 قطط حية داخل «بنطلون» راكب في سنغافورة

لاحظ مسؤولو الجمارك بأحد المطارات في سنغافورة، "انتفاخ" في سروال "بنطلون" أحد الركاب المتوجهين إلى ماليزيا، لكن ما زاد شكوكهم هو سماعهم لصوت "مواء" صادر من السروال.



وبتفتيش الراكب، بواسطة موظفي نقطة التفتيش على الجانب السنغافوري، عُثر على 4 قطط حية، محشوة في داخل السروال.



وبحسب موقع "daily mail"، ذكر بيان صادر عن سلطة الهجرة ونقاط التفتيش بسنغافورة، أن القطط احتُجزت على الفور؛ بهدف تقديم العناية والرعاية لهم.



ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، أُحيلت القضية إلى هيئة الأغذية والزراعة البيطرية في سنغافورة، وأُجري تحقيق بشأنها، وقد يتم توجيه اتهامات رسمية ضد الراكب البالغ من العمر 45 عاما.



يُذكر أن أي شخص تثبت صحة اتهامه بأنه يُهرب يضبط حيوانات أو طيور حية غير مرخصة في سنغافورة، يعاقب بغرامة تصل إلى 10000 دولار سنغافوري "5،780 جنيه إسترليني"، أو السجن لمدة سنة واحدة، أو كليهما.



وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن أي تهريب للحيوانات بين سنغافورة وماليزيا قد يسبب أمراض مثل داء الكلب.