محافظ الشرقية: إنشاء سوق حضاري بمنطقة القناطر التسعة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه سوف يتم إنشاء سوق حضاري مجمع بمنطقة "القناطر التسعه" بمدينة الزقازيق؛ وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تفعيلاً لمبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي اليوم السبت، أنه تم عقد اتفاق مع جهاز تنمية المشروعات، برئاسة الدكتورة نيفين جامع، المدير التنفيذي للجهاز، لإنشاء سوق حضاري نموذجي لاستيعاب جميع الأنشطة التجارية "خضار – فاكهة – أسماك – حبوب – عطارة" للباعة الجائلين المفترشين الطرق بمدينة الزقازيق .

وأوضح محافظ الشرقية، أن إنشاء ذلك السوق يمثل نقله نوعية للمدينة، حيث يتم توفير به أماكن مناسبة للباعة الجائلين لممارسة نشاطهم التجاري بطريقة حضارية، مشيرًا إلى أنه يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المحافظة، ويوفر المئات من فرص العمل للشباب، فضلًا عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والإفتراش في الشوارع الرئيسية للمدينة مما يشوه الشكل الجمالي والحضاري لها.