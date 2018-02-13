«الخارجية»: زيارة «تيلرسون» أكدت على العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء بين الوزير سامح شكري، ونظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، صباح اليوم، أكد مرة أخرى على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن أهم نتائج اللقاء هي تدشين صيغة تعاون «2+2» بين مصر والولايات المتحدة، وهي صيغة تعبر عن نوع معين من العلاقات الاستراتيجة بين البلدين، مشيرًا إلى الاتفاق على إعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين وبدء الجولة الثانية منه خلال النصف الثاني من عام 2018.

وأوضح أن «تيلرسون»، أكد خلال المحادثات المغلقة على سعادة الولايات المتحدة بسير مصر على الطريق الصحيح، مشددًا على حرص والتزام الولايات المتحدة بدعم مصر، لاسيما في ظل جهود مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تطلعها لرؤية دور مصر الإقليمي.

وأشار إلى تقدم وزارة الخارجية الأمريكية بطلب للكونجرس لاعتماد المساعدات لمصر خلال عام 2013 بمقدار مليار و300 مليون دولار، وهو كامل المساعدات المستحقة لمصر، مضيفًا أن مصر حصلت خلال عام 2017 على مليار و100 مليون ودولار، بينما تم تعليف 195 مليون دولار لصرفها في وقت لاحق.

وذكر أن رد «تيلرسون»، على سؤال أحد الصحفيين حول الانتخابات الرئاسية في مصر، كان متوقعًا ويعكس الموقف الأمريكي تجاه أي انتخابات في العالم، وهي تأكيدها على الشفافية والنزاهة والرغبة في رؤية المواطنين يصوتون بصورة طبيعية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، زار القاهرة صباح الاثنين، والتقى بالوزير سامح شكري، في مقر وزارة الخارجية، وذلك في مستهل جولة إلى الشرق الأوسط.