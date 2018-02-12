تابع تغطية خاصة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز الذي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، صبري رحيل، محمد هاني، محمد نجيب، أحمد فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، باكا، جونيو اجاي، وليد أزارو

بدلاء الأهلي: على لطفي، وليد سليمان، صلاح محسن، إسلام محارب، كريم نيدفيد، محمد عبدالمنعم، هشام محمد

تشكيل المقاولون العرب: محمود أبو السعود، أحمد علي، محمد سمير، خالد عبد الرازق، محمد شوقي غريب، أبراهيم صلاح، محمد سوستة، محمد فاروق، توريك جبرين، طاهرمحمد طاهر، أحمد علي كامل

بدلاء المقاولون: أحمد عربي، أحمد الشيمي، رامي عادل، أسلام فؤاد، حسام باولو، محمد ناجي جدو، عبد الرحمن جبنه

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