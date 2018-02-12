محافظ المنيا يبحث مع نائب وزير الصحة حملة «راعي عيلتك واحميها»

استقبل عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، وفد وزارة الصحة والسكان برئاسة دكتور طارق توفيق نائب الوزير، حيث بحثا الإجراءات الخاصة بإطلاق الحملة القومية "راعي عيلتك واحميها" بالتعاون بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والاتحاد النوعي لمناهضة العنف والممارسات الضارة ضد المرأة والطفل والهيئة العامة للاستعلامات والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ضم الوفد دكتورة راندا فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، وسعيد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان ودكتور ياسر جمال رئيس الادارة المركزية للمتابعة والتقويم وممثلي البحوث والتخطيط والعلاقات العامة بالمجلس القومي للسكان وهالة فارس منسقة الاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل.

تأتي الحملة في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ورغبة من المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في المشاركة والوصول بتنمية الإنسان إلى كافة أنحاء الوطن حيث تستهدف تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة بعدد 8 مناطق على مستوى المحافظة خلال شهر فبراير الجاري تشمل (ندوات ـ لقاءات ـ عيادات طبية متنقلة في كافة التخصصات ـ معسكر شباب ـ مسرح مدرسي ـ معارض فنية ـ مسابقات فنية ـ معارض للأسر المنتجة ـ دروس دينية ـ مبادرات للشباب).