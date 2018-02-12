إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بإيتاي البارود

تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، والقيادات الأمنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، في الصلح بين عائلتين شرف وغنام بقرية العتقا التابعة لمركز إيتاي البارود في خصومة ثأرية بقضية قتل ودفعت عائلة غنام دية قدرها مليون و200 ألف جنيه لعائلة شرف.

ترجع الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث إيتاي البارود من القبض على يحيى ع أ، من عايلة غنام لقيامة بقُتل مجدي شرف في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية العتقا بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، بسب خلافات الجيرة ووضع كمية من الزلط أمام منزل المتهم لسد بئر صرف بمنزل عم المجني عليه أدت إلى نشوب الخلاف الذي قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب وتحرر المحضر رقم 8471 إداري إيتاي البارود.

وتدخل عدد من قيادات البحيرة والنواب وقاموا بالاتفاق على جلسة صلح عرفية انتهت بالصلح اليوم ودفع دية قدرها مليون و200 ألف جنيه لأسرة القتيل.

وحضر الصلح اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، وقيادات الداخلية بالبحيرة ونواب الشعب في إيتاي البارود، وعدد يناهز 2000 شخص من العائلتين والأقارب وأهل القرية.