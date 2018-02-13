«السكة الحديد»: تفتيش مفاجئ للعاملين بالوظائف الحرجة للسلامة من طوائف التشغيل

قال رئيس هيئة السكة الحديد، سيد سالم، إن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ أكبر خطة مرور وتفتيش مفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل، للتأكد من إتباع إجراءات السلامة ومراجعة السجلات والسندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها، والتأكد من استيفاء كافة البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وأضاف رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن الغرض من خطة المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة يتضمن مراجعة شاملة داخل البلوكات والأبراج والمزلقانات، والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة من الرقابة على التشغيل، ومراجعة خدما القطارات والقاطرات، للتأكد من تواجدهم واستكمال المهمات المصلحية المقررة وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفي، ومناظرة سركي التشغيل والتوقيع على النماذج الخاصة بذلك وإثبات أي ملاحظات يتم اكتشافها والعمل على حلها.

وأكد سالم أنه يتم استصحاب القطارات بالجرار ومناظرة السيمافورات للتأكد من قيام مسئولي التشغيل القيام بواجبهم الوظيفي، والتوعية الشاملة للعاملين بالبلوكات والمزلقانات والمحطات وأقسام الحركة المختلفة، والتأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية (سكك - إشارات - اتصالات - أجهزة خلوات السكك - البلوكات والأبراج الكهربائية)، وذلك حرصا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.