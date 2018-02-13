روما: «داعش» عاد إلى العمل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود

قال وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو، إن تنظيم داعش الإرهابى عاد إلى العمل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود، داعيا إلى العمل على وقف قدراتها التمويلية.



ونقل التليفزيون الحكومى عن ألفانو، اليوم الإثنين، قوله «نحن نعرف جيدا أنه لا يكفى تدمير الإرهاب على المستوى العسكرى وحسب».



وأضاف «بعد هزيمته العسكرية، عاد تنظيم داعش الإرهابى إلى العمل كمنظمة ارهابية عابرة للحدود ولهذا علينا العمل لوقف قدرات تمويلها الذاتى لأن فى ذلك خطرا على أمننا».



وأشار ألفانو إلى أنه «قد تم القيام بالكثير فى الكفاح ضد تنظيم داعش ويجب أن نفخر به، ولكن وقف التدفقات المالية ضرورى لمكافحة أكثر فعالية للمنظمات الإرهابية، وهذا ما سأشدد عليه غدا فى الاجتماع الوزارى بمدينة الكويت للتحالف العالمى ضد داعش، وفى مؤتمر ميونيخ للأمن» فى ألمانيا الذى يعقد فى الثامن عشر من الشهر الحالى.



وأوضح رئيس الديبلوماسية الإيطالية إلى أنه «لا شك فى أننا يجب أن نفخر بعمل تحالفنا المناهض للإرهاب حيث أن إيطاليا هى المساهم الثانى (بعد الولايات المتحدة) الذى لعب دورا هاما فى هزيمة داعش فى العراق، ثم فى سوريا».



فى غضون ذلك، انتشلت فرق صحية وعسكرية عراقية، اليوم، نحو 20 جثة لقتلى تنظيم داعش غربى محافظة نينوى (شمال) ، فيما قال ناشط محلى ان نحو 70 جثة من التنظيم والمزيد من الاحزمة والعبوات الناسفة تتنظر من يرفعها ويبطل مفعولها.



وقال النقيب حيدر الوائلى ان «مفارز صحية وبصحبة قوات أمنية بدأت عملية انتشال جثث قتلى تنظيم داعش من مركز ناحية العياضية (70 كلم غرب الموصل)».



وأضاف فى بحسب ما نقلت عنه رويترز، «تم انتشال 20 جثة متفسخة لحد الآن، والاعمال مستمرة حيث نرجح وجود المزيد من الجثث وفق شهادات سكان محليين زاروا منازلهم لتفقدها، بدون السكن فيها، بسبب روائح قتلى التنظيم وبسبب الاجسام غير المنفلقة من عبوات وقذائف والغام وغيرها».



من جانبه، قال الناشط المحلى عمران الهايس للأناضول ان «مركز ناحية العياضية يعج بجثث قتلى تنظيم داعش المتفسخة، سواء تحت الانقاض أو فى داخل المنازل».