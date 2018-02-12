انتر ينتزع المركز الثالث على حساب بولونيا

انتزع إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على بولونيا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.



وشهدت أيضا هذا الجولة تعادل ساسولو وكالياري سلبيا، وفوز جنوه على كييفو فيرونا 1 / صفر ،وسامبدوريا على هيلاس فيرونا 2 / صفر ،وتورينو على أودينيزي بذات النتيجة، وروما على بينفينتو 5 / 2.



وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله إيدير مارتينز في الدقيقة الثانية، وتعادل رودرجيو بالاسيو لبولونيا في الدقيقة 25 ،وسجل يان كراموز الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 63.



وأنهى بولونيا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد إبراهيما مباي في الدقيقة 68 ،وادم ماسينا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد بولونيا 27 نقطة في المركز الثالث عشر.



يذكر أن هذا الفوز هو الثالث عشر للإنتر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في تسع، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة عشر لبولونيا مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في سبع.



وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على مباراة ساسولو مع كالياري.



وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ساسولو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطتين خلف كالياري صاحب المركز الرابع عشر.



وفي المباراة الثالثة، فاز جنوه على كييفو فيرونا 1 / صفر.



ويدين جنوه بالفضل في هذا الفوز للاعبه دييجو لاكسالت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



ورفع جنوه رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد كييفو فيرونا عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي المباراة الرابعة، فاز سامبدوريا على هيلاس فيرونا 2 / صفر.



وسجل هدفي سامبدوريا إيدجار باريتو في الدقيقة 50 وفابيو كوالياريلا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.



ورفع سامبدوريا رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس ، وتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).



وفي المباراة الخامسة، فاز تورينو على ضيفه أودينيز 2 / صفر.



وسجل هدفي تورينو نيكولاس نيكولو، وأندريا بيلوتي في الدقيقتين 32 و66.



ورفع تورنيو رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز العاشر.



وفي المباراة السادسة، حول روما تأخره بهدف أمام ضيفه بينفينتو إلى فوز 5 / 2.



وتقدم بينفينتو بهدف سجله جييرمي في الدقيقة السابعة وتعادل فيدريكو فازيو لروما ثم أضاف إدين ديجكو الهدف الثاني في الدقيقة 59 ثم سجل سينجيز أوندير (هدفين) متتاليين في الدقيقتين 62 و75 ، ثم سجل إنريكو بريجنولا الهدف الثاني لبينفينتو في الدقيقة 76 قبل أن يسجل جريجوري ديفريل الهدف الخامس لروما من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع روما رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد بينفينتو عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.