سفيتولينا تعود للدفاع عن لقب بطولة السوق الحرة للتنس بدبي

تعود لاعبة التنس الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة الثالثة عالمياً، إلى دبي الأسبوع المقبل لبدء حملة الدفاع عن لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس الذي أحرزته العام الماضي، إثر تغلبها في النهائي على الدنماركية كارولين فوزنياكي.

وتمكنت سفيتولينا عقب تتويجها بلقب دبي من اقتحام قائمة المصنفات العشر الأول في العالم، وواصلت بعد ذلك شق طريقها بقوة، لتضيف إلى رصيدها ألقاب بطولات اسطنبول وروما وتورنتو، وأنهت موسم 2017 بإلحاق الهزيمة بالمصنفة الأولى عالمياً آنذاك، الرومانية سيمونا هاليب، وذلك في نهائي البطولة الختامية لمحترفات التنس.

واستهلت سفيتولينا موسمها الحالي بالتغلب على كارولينا بليسكوفا في طريقها للفوز بلقب دورة بريسبان الدولية، وقادها بلوغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة إلى التصنيف الثالث عالمياً للمرة الثانية في مسيرتها.

وتعرضت سفيتولينا الموسم الماضي لعدد من الهزائم غير المتوقعة أمام لاعبات أدنى منها في التصنيف العالمي، الأمر الذي دفعها هذا الموسم لعدم تكرار الأخطاء التي وقعت بها، حيث قالت: "كما تعلمون أسعى دوماً لتقديم إداء ثابت خلال خوضي المنافسات، وهذا هو الهدف الرئيسي الذي أتطلع إلى تحقيقه طوال الموسم، وما أريده، أن أبقى بصحة جيدة وأن ألعب دوماً بأفضل مستوى، وأن أتحسن من خلال تحدي نفسي."

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة للبطولة: "لقد أمتعتنا إلينا سفيتولينا بعروضها القوية التي قادتها لانتزاع كأس بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2017، وذلك بعد وصولها في 2016 إلى نصف النهائي، ويبدو أنها تستمتع بالمنافسة في دبي، وستحاول هذا الشهر أن تصبح أول لاعبة تنجح في الدفاع عن لقبها في دبي منذ أن فعلتها فينوس ويليامز في عام 2010، ونرحب بعودتها".

وأضاف صلاح تهلك، مدير البطولة: "من المؤكد أن إيلينا ستكون منافسة قوية على اللقب الذي توجت به بجدارة العام الماضي، ومن الممتع أن نرى كيف ستتصرف حيال المواجهات الصعبة المرتقبة خلال حملة دفاعها عن اللقب."

وأشادت سفيتولينا بدولية دبي للتنس قائلة: "تزخر دبي بالكثير من الأماكن الجميلة، وبطولتها رائعة التنظيم، الفندق قريب، وإمكانية التدريب في ملاعبها متاحة متى نشاء، وكل شيء منظم، وأشعر براحة كبيرة عندما ألعب هنا."

وتواجه سفيتولينا في بطولة السيدات، التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 24 فبراير، قائمة تضم سبعاً من المصنفات العشر الأول في العالم، بمن فيهن: جاربين موجوروزا، بطلة ويمبلدون، وماريا شارابوفا، الحائزة على ألقاب خمس من بطولات جراند سلام، وسيمونا هاليب، وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة، وكارولينا بليسكوفا، التي بلغت نهائي بطولات الولايات المتحدة المفتوحة 2016، وأنجليكه كيربر، بطلة سيدني 2018 والحائزة على اثنين من ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

تقام بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.