نقل زوجة نجل «ترامب» إلى المستشفى بعد تلقيها رسالة بها مادة مجهولة

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أعلنت شرطة الولايات المتحدة، عن نقل زوجة نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المستشفى بعد تلقيها رسالة بها مادة مجهولة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز» الإخبارية، في خبر عاجل.