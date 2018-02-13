رئيس «النواب الليبى»: من حق سيف الإسلام القذافى الترشح للرئاسة

قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إن سيف الإسلام القذافى، نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة إذا لم يكن هناك مانع قضائى يحول دون ذلك.

وذكر صالح فى حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، تعليقا على التقارير حول نية سيف الإسلام القذافى الترشح للرئاسة: «لقد أصدرنا قانون العفو العام والعفو السياسى، وأى مواطن ليبى ليس عليه قيود قضائية من حقه أن يترشح، بمن فيهم سيف الإسلام القذافى». وأضاف: «بصرف النظر عن شعبيته، الصندوق هو الذى يقرر».

وأعلن صالح أيضا أن «قانون الاستفتاء على الدستور سيصدر فى الأسبوعين القادمين». وأضاف أن «هيئة وضع الدستور أحالت مشروع الدستور إلى مجلس النواب حتى يصدر قانون الاستفتاء، وتم الطعن فى هذه الإحالة»، مشيرا إلى أنه «من المحتمل أن تقول المحكمة كلمتها يوم 14 من هذا الشهر بشأن صحة الإحالة». وأردف: «أما ما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب فلا يصدر إلا بعد إقرار الدستور».

وبشأن محاربة الجماعات المسلحة، توقع عقيلة صالح تحرير مدينة درنة وتأمين شرق ليبيا بشكل تام خلال الأسبوع القادم. وقال إن «درنة هى آخر معاقل الجماعات الإرهابية فى شرق ليبيا»، مضيفا «أتوقع تحرير درنة فى الأيام القليلة القادمة وربما خلال الأسبوع القادم». وأضاف أن «تحرير درنة سيجعل شرق البلاد آمنا بنسبة 100 بالمائة».

وأشار إلى أن درنة محاصرة من قبل قوات الجيش، موضحا أن «الجيش يستطيع فى لحظات أن يطرد هذه الجماعات، ولكن نتريث خوفا على المدنيين لأن الإرهابيين منتشرون بالأسلحة الثقيلة، فإذا تدخل الجيش ستحدث مواجهات ويقع الضرر بالمدنيين». مؤكدا أن مسلحى درنة بينهم الكثير من القياديين الأجانب.