فالنسيا يعود للإنتصارات من بوابة ليفانتي

وضع فالنسيا حدا لنتائجه المهتزة في المسابقة، بعدما حقق فوزه الأول بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، إثر تغلبه 2 / 1 على ضيفه ليفانتي.



ورفع فالنسيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 20 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).



بادر سانتي مينا بالتسجيل لبلنسيه في الدقيقة 17، فيما تعادل سيرجيو بوستيجو لليفانتي سريعا في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.



تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف لوسيانو فيتو الهدف الثاني لبلنسيه في الدقيقة 65، فيما تكفل دانييل باريخو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.