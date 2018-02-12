«النواب» يخصص جزءا من مكافآت أعضائه لصندوق رعاية الشهداء

وافق مجلس النواب على تخصيص جزء من مكافآت أعضائه لصالح صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب رفع قيمة المساهمة التضامنية فيه من جانب الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

واستحدث المجلس بندا في المادة (8) من مشروع القانون ينص على تخصيص جزء من أموال المكافآت التي يتلقاها أعضاء المجلس لصالح الصندوق، على أن تتولى هيئة مكتب البرلمان تحديد قيمة المبلغ المخصص.

كما وافق المجلس على تعديل في المادة (7) من مشروع القانون، بهدف رفع قيمة المساهمة التضامنية للطلاب في الصندوق.

ونصت المادة بعد التعديل على أن "يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب، وخمس جنيهات عن كل طلب اشتراك وتجديد عضوية في الأندية الرياضية، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص".