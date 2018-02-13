«عرفات» يستعرض خطة تطوير وتحديث محاور النقل والفرص الاستثمارية المتاحة

قال وزير النقل، هشام عرفات، إن الوزارة تتبنى طرح مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية لتحسين خدمات الموانئ البحرية، وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما تضيف قيم مضافة للسلع المتداولة مما يحسن المركز التنافسي للصادرات المصرية وتقليل زمن وتكلفة الواردات.

وأضاف الوزير، في كلمته أمام الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ووفد من الشركات البريطانية اليوم الإثنين، أن مشروعات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة تتمثل في مشروعات السادس من أكتوبر، حيث تم الانتهاء من الدراسة والترويج والإعلان عن 100 فدان للميناء الجاف، والسادات، وميناء جاف ببني سويف، وميناء جاف أرقين، بالإضافة إلى العاشر من رمضان، وميناء جاف بدمياط الجديدة، وميناء جاف سوهاج الجديدة، وميناء جاف بقسط.

وأشار عرفات إلى وجود مخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية، من خلال خط قطار كهربائي عالي (السرعة السخنة – العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر – العلمين والإسكندرية)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خط (سفاجا / قنا / الخارجة) بطول 732 كيلومترا.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة للخطوط الجديدة للمترو المزمع البدء في تنفيذها تتمثل في المرحلة الأولى من الخط الرابع سطحية بطول 19 كيلو متر وعدد 17 محطة وتكلفة 3000 مليون جنيه + 1750 مليون دولار، وكذلك الخط الخامس للمترو (مدينة نصر – الساحل) بطول 24 كيلو متر وعدد 17 محطة نفقية، وحجم النقل المتوقع 1.25 مليون راكب يوميا، أما بالنسبة للخط السادس للمترو "الخصوص - السيدة زينب – المعادي الجديدة" فيبلغ طول الخط 30 كيلو متر وعدد المحطات 24 محطة (12 نفقي + 12 علوي) وحجم نقل متوقع 1.5 مليون راكب يوميا.

وتابع أن الوزارة وضعت خطة لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كيلو متر وتكلفة 363 مليون يورو، وعدد المحطات 28 محطة والسرعة القصوى 70 كيلومتر/ ساعة، وكذلك تحديث وتطوير خط سكك حديد أبو قير بطول 22 كيلومترا بطاقة استعابية ساعة الذروة 40 - 60 ألف راكب/ ساعة، وعدد المحطات 18 محطة وعدد الركاب اليومي المستهدف 1.5 مليون راكب والسرعة القصوى 80 كيلومتر/ ساعة.

ولفت الوزير إلى الإعداد لطرح 4 موانئ نهرية خدمية لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع، وتشمل ميناء قنا النهري بمساحة 15 فدانا، وميناء سوهاج النهري بمساحة 15 فدانا، وميناء أسيوط النهري بمساحة 34 فدانا، وميناء ميت غمر النهري بمساحه 16 فدانا.