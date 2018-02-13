مهند عسيري يكشف سر فوز أهلي جدة على تركتور الإيراني

أبدى مهند عسيري مهاجم الأهلي السعودي، سعادة كبيرة بالفوز الذي تحقق على حساب تركتور سازي الإيراني، في مستهل مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل عسيري هدف الفوز لفريقه، في الجولة الأولى للبطولة الآسيوية، ونجح مجدا في تعويض غياب السوري عمر السومة مهاجم وهداف الأهلي في الثلاث سنوات الأخيرة.

وقال عسيري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة التي جرت في سلطنة عمان، إن تنفيذ اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف، هو سر الفوز باللقاء وحصد أول 3 نقاط في المسابقة.

وأشار إلى أن روح لاعبي الأهلي أيضا حضرت بقوة في المباراة، موجها الشكر لزملائه على الأداء القوي أمام الفريق الإيراني.

وقدم عسيري التهنئة لجماهير الأهلي، بقوله "أهنئ أنصار الفريق، وأشكر المجموعة التي حضرت في المدرجات لمؤازرة اللاعبين أمام تركتور".