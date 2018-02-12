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دبي تدشن أطول فندق في العالم بارتفاع 75 طابقا وتسجله في «جينيس»

دبي - د ب أ
نشر فى : الإثنين 12 فبراير 2018 - 5:28 م | آخر تحديث : الإثنين 12 فبراير 2018 - 5:28 م

دشنت مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، فندق "جيفورا"، وهو أطول فندق في العالم، بارتفاع 356 مترا.

وسجلت لجنة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية الفندق الجديد، بوصفه أعلى مبنى فندقي في العالم، بعد أن كسر الرقم المسجل لفندق آخر قائم في دبي بارتفاع 355 مترا.

وقال محمد كمال مدير عام الفندق لوكالة الأنباء الألمانية، إن المشروع تكلف 1.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، وهو مكون من 75 طابقا.

ولفت كمال إلى أن الفندق جرى تنفيذه ليكون الأطول في العالم، ويحطم كل الأرقام المسجلة سابقا للفنادق المرتفعة في كل الدول.

وأشار إلى أن "جيفورا" القريب من برج خليفة، يضم 528 غرفة فندقية وخمسة مطاعم وثلاثة حمامات سباحة إلى جانب العديد من المرافق الخدمية، وهو فندق من فئة (4 نجوم) كونه خال من المشروبات الكحولية.


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