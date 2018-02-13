إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي السريع بقها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على الطريق الزراعي السريع بالقرب من كوبري قها بسبب سوء الأحوال الجوية واختلال عجلة القيادة في يد قائدي السيارتين بسبب السرعة الزائدة، تم نقل المصابين إلى المستشفيات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل اللواء محمد درويش مدير المرور و7 سيارات إسعاف وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل عند كوبري قها بسبب سوء الأحوال الجوية والسرعة الزائدة لقائدي السيارتين.

وضمت قائمة المصابين حمادة جابر محمود وتنازة أبو الفتوح ومحمد محمد إبراهيم وياسين حمدي إبراهيم وأحمد سعد محمد ومحمد عبيد جاب الله وهاجر طارق عبد المجيد وهدى عبد الحميد عبد الجليل وولاء مصطفى وأحمد عزت ومحمد الغوري محمد وأحمد نشأت وسمير عبد الرحمن وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بقليوب وبنها العام وجارى رفع آثار الحادث من الطريق.