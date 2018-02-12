عواد يجتمع بالجهاز الطبي للإسماعيلي لتحديد فتره علاجه

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عقد الدكتور مجدي الباز طبيب الفريق الأول بالإسماعيلي إجتماعآ مع محمد عواد حارس الدراويش مساء اليوم الإثنين علي هامش مران الفريق بالملعب الفرعي لإستاد الإسماعيلية، لتحديد البرنامج العلاجي الخاص باللاعب.

وأعلن الموقع الرسمي للفريق الأصفر أنه تم تحديد البرنامج العلاجى للحارس الشاب، والذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب التعرف على نتيجة الأشعة التى أجراها عواد فى الساعات الماضية.

والجدير بالذكر ان اللاعب صاحب الـ 25 عامآ كان قد أصيب بمزق فى عضلة السمانة خلال مباراة الفريق الأخيرة مع الداخلية، والتي علي إثرها تم إستبدال عواد بالحارس الإحتياطي محمد مجدي.

وأعلن أحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني فى تصريحات تليفزيوينة أن الحارس الدولي من المقرر أن يغيب عن التدريبات الجماعية لفريقه لمدة لاتقل عن 10 أيام.

ويحل عازفي السمسمية ضيوفآ علي فريق إنبي مساء الأحد المقبل علي ملعب بتروسبورت فى المباراة التي تجمع بينهما ضمن إطار مبارايات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري.