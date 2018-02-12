القبض على مشتبه به عقب قتل شرطي دفعا أمام أحد القطارات في ألمانيا

عقب مقتل شرطي أسفل عجلات أحد قطارات الضواحي في مدينة كولونيا الألمانية ألقت السلطات الألمانية القبض على مشتبه به.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم عرض المشتبه به، 44 عاما، على قاضي التحقيقات في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وطلب الادعاء العام إصدار أمر اعتقال بحق الرجل للاشتباه في ارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى موت.

وكان المشتبه به سجل نفسه لدى الشرطة كشاهد في الواقعة، إلا أنه وقع في دائرة الاشتباه خلال التحقيقات.

وكان الشرطي، 32 عاما، يسير مع أحد معارفه في وقت خارج خدمته ليلة الجمعة السبت عندما قام الجاني بدفعه بين عربتي أحد قطارات الضواحي خلال سيره.

ولم يلحظ سائق القطار أن القطار دهس الشرطي.