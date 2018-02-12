مقتل شخص إثر تصادم قطارين في النمسا

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الاثنين، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في حادث تصادم قطارين.

وأوضحت الشرطة أن امرأة توفيت متأثرة بجراحها، فيما أسفر الحادث عن إصابة 22 راكبا بإصابات طفيفة، ومن بينهم ثلاثة أطفال.

وكان قطار (يوروسيتي) متجها من مدينة جراتس إلى زاربروكن في ألمانيا، عندما اصطدم بقطار مسافات قصيرة عند منطقة نيكلاوسدورف، من أحد جانبيه.

ومن غير المعروف بعد السبب وراء هذا الحادث.

وأظهرت الصور جانب إحدى عربات قطار يوروسيتي وهو محطم تماما، فيما أصيبت عربات أخرى بأضرار.

ولا يزال من غير المعروف بعد القطار الذي كانت تستقله القتيلة، وهرع العديد من أفراد قوات الإنقاذ إلى المكان، وتلقى عشرات الركاب رعاية طبية جراء إصابتهم بصدمة.

وأدى الحادث إلى خروج عربة عن مسارها، وأعلنت السلطات اعتزامها تقديم معلومات أكثر دقة عن الحادث في وقت لاحق اليوم.