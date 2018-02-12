ليون يسقط في فخ الخسارة امام رين

سقط فريق ليون في فخ الخسارة أمام ضيفه رين صفر / 2 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ستراسبورج على تروا 1 / صفر، وتعادل نانت مع ليل 2/2.



وسجل هدفي رين وهبي الخزري في الدقيقة الخامسة، وجيمس ليا سيليكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



ورفع رين رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن ،وتوقف رصيد ليون عند 48 نقطة في المركز الرابع.



يذكر أن هذا الفوز هو العاشر لرين هذا الموسم مقابل الخسارة في 11 مباراة والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لليون هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في ست.



وفي المباراة الثانية، انتزع فريق ستراسبورج فوزا صعبا من ضيفه تروا 2 / 1.



وسجل هدفي ستراسبورج جان اهولو وجيريمي بلايك في الدقيقتين 65 و69 ، فيما سجل هدف تروا الوحيد اداما نياني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



ورفع ستراسبورج رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد تروا عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وفي المباراة الثالثة، تعادل نانت مع ضيفه ليل 2/2.



وسجل هدفي نانت ايميليانو سالا في الدقيقتين 16 و71 فيما سجل هدفي ليل ليبو موتيبا ونيكولاس بيبي في الدقيقتين 67 و81.



ورفع نانت رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس كما رفع ليل رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف خلف تولوز.