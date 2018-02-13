العراق يسعى لجذب استثمارات بـ100 مليار دولار فى مؤتمر الكويت

• 86 شركة مصرية فى مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق

• منظمات غير حكومية تعهدت بمبلغ 330 مليون دولار للمساعدات الإنسانية فى العراق



انطلقت فاعليات المؤتمر الدولى لاعادة اعمار العراق فى الكويت اليوم ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة دولية وشركات عالمية. ويستهدف جمع 100 مليار دولار لعملية إعادة الاعمار بعد القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وقد أعلنت أمريكا أنها لن تساهم فى تمويل إعادة الاعمار، إلا أن وكالات عالمية أشارت إلى أن هناك احتمالات اعلانها تقديم دعم فى وقت لاحق من خلال وزارة الخارجية.

وقال مصطفى الهيتى مدير «صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية» فى أولى جلسات المؤتمر «بدأنا ببعض الخطوات لإعادة الإعمار، لكن لم نستطع إنجاز أكثر من واحد بالمائة مما يحتاج اليه العراق». بحسب وكالة الصحافة الفرنسية

وأضاف الهيتى، «نريد مساعدات واستثمارات لإعادة الخدمات والبنى التحتية»، مشيرا إلى وجود 2,5 مليون نازح بحاجة للمساعدة، وتضرر 138 ألف منزل ودمار أكثر من نصف هذا العدد جراء الحرب مع تنظيم الدولة الاسلامية.

كما وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن منظمات غير حكومية تعهدت بمبلغ 330 مليون دولار للمساعدات الإنسانية فى العراق، اليوم.

وخلال المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس نهاية يناير الماضى، توقع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن يكلف المشروع الضخم لإعادة إعمار البلاد 100 مليار دولار، وهو المبلغ الذى يأمل العراق ان يجمعه من مؤتمر الكويت.

من جهته قال الامين العام لمجلس الوزراء العراقى الدكتور مهدى العلاق، فى كلمة مماثلة، إن مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق يقوم على ثلاث ركائز اساسية هى اعادة الاعمار ودعم عمليات الاستقرار والتعايش السلمى وتشجيع الاستثمار والدخول فى الفرص الاستثمارية المتاحة.

ويشارك اتحاد الغرف التجارية المصرية، بوفد يضم 86 شركة مصرية فى مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان، أمس، إن وفد مصر يرأسه إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، ويضم مصطفى مدبولى وزير الإسكان ومحمد شاكر وزير الكهرباء ومحمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، استكمالا للقاءات الناجحة التى تمت ببغداد منذ أسبوعين مع رئيس الوزراء والوزراء وقيادات الحكومة العراقية والهيئات المانحة واتحاد الغرف.

وأشار الوكيل، إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء اتحادات الغرف الكويتية والعراقية والسعودية والاماراتية وكبرى شركاتهم التى شاركت فى ملتقى الاستثمار الثالث بالقاهرة فى الأسبوع الماضى لخلق تحالفات عربية وتعظيم مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات اعادة الاعمار.

من جانبه، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الوفد المشارك بالكويت وفى المعارض سيتضمن كبرى الشركات المصرية المعنية بإعادة الإعمار من مكاتب استشارية، وشركات المقاولات، ومشروعات الكهرباء، والمياه، والبترول، والاتصالات ومصانع مواد البناء، والمعدات إلى جانب كبرى المصانع المنتجة للسلع الاستهلاكية، والغذائية، والأجهزة المنزلية، والأثاث والملابس، والمفروشات.

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف الأوروبية مع كبرى الشركات الأوروبية لخلق تحالفات، فى مشروعات إعادة الإعمار، بمشاركة مصرية فاعلة سواء فى المقاولات أو مكونات المشروعات ومواد البناء.