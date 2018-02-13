قال وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، إن حجم الأموال التي يحتاجها العراق لإعادة الإعمار يقدر بـ88 مليار دولار.

وأضاف «الجميلي»، في تصريح لفضائية «فرانس 24»، مساء الاثنين، أن هذا المبلغ لا يمكن توفيره في وقت قصير، ويحتاج إلى فترة طويلة، مؤكدًا أن بلاده تسير وفق خارطة طريق، حُدد خلالها الأوليات التي يجب أن يتم البدء بها.

وتابع أنه سيتم التركيز الفترة الحالية على إعادة السكان النازحين إلى مناطقهم مرة أخرى، مستطردًا أن وثيقة إعادة الإعمار التي وضعها العراق، تتضمن إتمام الأمر على عدة مراحل زمنية.

وذكر أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى، وهي إعادة الاستقرار لضمان إعادة النازحين، موضحًا أن هذه المرحلة تتضمن رفع الأنقاض ورفع الألغام وفتح الطرق وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم.