قال عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن المؤتمر الأول لطلاب مدارس السويس، يستهدف تنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة؛ من أجل بناء الوطن و استقراره.

وأكد على ضرورة استثمار طاقات الشباب في بناء المستقبل، ومنح الطلاب فرصًا تشجيعية تهيئ لهم إطلاق إبداعاتهم وصقل مواهبهم بما يؤهلهم لحمل الراية وتحمل مسئولية الوطن.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الأول لطلاب مدارس السويس، الإثنين، لدعم الوطن بمسرح التربية والتعليم، والتي بدأت فعالياته أمس، بمشاركة معظم قيادات التعليم ونحو 700 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية، وبحضور د. إبراهيم جمعة، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وسلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم، وإبراهيم عبد الله، رئيس مجلس الأمناء، ود. أحمد نصر، أستاذ العلوم الساسية جامعة القاهرة، والقمص شاروبيم فوزى، والأنبا أنطونيوس، وكيل مطرانية السويس، وإيهاب فتحي، مدير عام الدعوة بالأوقاف، ود. محمد توفيق، مدير إدارة الجودة.