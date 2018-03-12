مقتل شخصين إثر سقوط مروحية في نهر بنيويورك

قال متحدث باسم مكتب رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن شخصين قتلا في حادث تحطم مروحية في نهر "إيست ريفر" في مدينة نيويورك مساء الأحد.



وقال إريك فيليبس، في تغريدة، نقلا عن متحدثين باسم الشرطة والإطفاء كانا قد تحدثا إلى دي بلاسيو، "إن هناك ناج واحد وقتيلان على الأقل" بعد الحادث.



ولم تؤكد السلطات العدد الإجمالي للمسافرين، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بوجود ستة أشخاص على متن الطائرة وتم إنقاذ الطيار. وقالت صحيفة «نيويورك بوست» إن المروحية ربما كانت تحمل سائحين.



وسقطت المروحية في نهر إيست ريفر بين منطقتي مانهاتن وكوينز، بالقرب من جزيرة روزفلت بعد الساعة السابعة من مساء الأحد بقليل بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) وفقا لإدارة الطيران الاتحادية.



وفي مقاطع فيديو مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تحطم المروحية، بالإمكان رؤية الطائرة الحمراء وهي تضرب المياه ثم تميل على جانبها، مع استمرار دوران مراوحها.



وتم إرسال قوارب الطوارئ إلى مكان الحادث بينما يوجد غواصو قسم مكافحة الحرائق في المياه.



ولا يوجد مؤشر حتى الآن على سبب تحطم الطائرة حيث أن الجو كان هادئًا والسماء صافية وقت وقوع الحادث.