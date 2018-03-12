حمدي الوزير: بعض الناس يهدفون إلى حصري في منطقة التحرش

قال الفنان حمدي الوزير، إن الصورة التي يشتهر بها، والمقتطعة من فيلم «قبضة الهلالي»، يراها تأتي في إطار تواصله الجيد مع الشباب، معقبًا: «لكن البعض يهدف إلى حصري في منطقة التحرش».



وأضاف «الوزير»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الاثنين، أن بعض الخبثاء يستخدموها بشكل سيء، متجاهلين أدواره الهامة في الأعمال السينمائية الأخرى، متابعًا: «أنا لا زلت أتعلم وأدرس وأتابع الورش المسرحية على مستوى العالم بشكل مستمر».



وأوضح أن فيلم «المغتصبون» من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى دوره الكبير في لفت نظر الناس إلى قضية الاغتصاب والتحرش، مشددًا على أنها مسألة أخلاقية لا بد من معالجتها.



وعن فيلمه الجديد «المتحرش» الذي يؤلفه، تابع: «يناقش هذه القضية بشكل محترم، وسيعالجها بشكل كوميدي، وأي عمل فني لا بد أن يؤثر إيجابيًا في المجتمع».