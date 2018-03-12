مقتل 15 عراقيا برصاص داعش في كركوك

صرح قائد عراقي، اليوم الإثنين، أن 15عراقيا قتلوا الليلة الماضية برصاص تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد نصب نقطة تفتيش وهمية وإحراق سياراتهم جنوبي مدينة كركوك (250 كيلومترا شمالي بغداد).



وقال اللواء الركن معن السعدي، قائد العمليات الخاصة، في تصريح صحفي، "إن نحو 15عراقيا قتلوا الليلة الماضية في منطقة طوزخرماتو إثر قيام مجموعة من عصابات داعش الإرهابية بنصب نقطة تفتيش وهمية على طريق بغداد – طوزخورماتو بين مفرق قضاء أمرلي ونقطة تفتيش مضيق انجانة الجبلي قرب قرية مفتول".



وأضاف "أن عناصر التنظيم أحرقوا جثث الضحايا وعدد من السيارات ومن الضحايا"، موضحًا أن طريق طوزخرماتو-بغداد تم قطعه وتم فرض إجراءات حظر التجوال.



ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 21 من ديسمبر الماضي إنهاء وجود داعش عسكريا في العراق، إلا أن عناصر التنظيم مازالت تشن هجمات من حين لآخر في البلاد.