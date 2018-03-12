«إيني» تبيع 10% من حصتها بحقل «شروق» المصري لشركة إماراتية

وقعت شركة مبادلة للبترول الإماراتية اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية، تشتري بموجبها "مبادلة" 10% من حصة "إيني" في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز في مصر، والذي يضم حقل "ظهر" للغاز الطبيعي.



وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وباولو جينتلوني رئيس وزراء إيطاليا توقيع الاتفاقية أمس الأحد بأبوظبي.



وتملك "إيني" حصة 60% في هذا الامتياز وتتولى عملية تشغيل الحقل، فيما تملك الشركة البريطانية "بريتش بتروليم" حصة 10% وشركة روسنفط 30%.



ويخضع إتمام الصفقة "لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية، من بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية".



وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول "إن هذه الصفقة تعتبر خطوة استثمارية هامة وحيوية بالنسبة لـ(مبادلة)، حيث ستضيف إلى محفظة استثماراتها العالمية استثمارًا جديدًا يوفر تدفقًا نقديًا طويل الأمد".



وأضاف "كما ستتيح لنا هذه الاتفاقية الدخول في شراكة قوية مع شركة إيني الإيطالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تشغيل الحقل والتي أنجزت المشروع في وقت قياسي بفضل تعاون السلطات المصرية المختصة، فيما سيساهم هذا المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مصر في وقت تعمل فيه مصر على إعادة تشكيل قطاع الطاقة وفتح فرص جديدة على امتداد سلسلة القيمة".



وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني "نعتبر أن موافقة (مبادلة) على الدخول في هذه الشراكة بمثابة دليل آخر على قوة هذا المشروع الاستثماري عالمي المستوى الذي طورته شركة إيني".