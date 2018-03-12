جوتيريس: مجلس الأمن يتحمل مسئولية كبيرة لإنهاء الصراع فى الأراضي السورية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، اليوم الإثنين، على ضرورة إيجاد حل سريع وفعال لإنهاء النزاع المستمر علي الأراضى السورية ، مشيرا إلي أن مجلس الأمن يتحمل المسئولية الكبيرة لإيجاد هذا الحل.

وقال جوتيريس ـ خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع فى سوريا ـ إن تطبيق القرار رقم 2401 والخاص بوقف إطلاق النار فى سوريا وقيام هدنة لمدة شهر لابد أن يتم تنفيذه، مشيرا إلى أن العنف لازال مستمرا فى كافة الأراضى السورية كالغوطة وعفرين وإدلب ودمشق وضواحيها.

وأضاف "إن الأمم المتحدة تراقب التطورات فى سوريا عن كثب، إلا أن الصورة ليست واضحة بسبب القيود التى تواجهنا على الأرض، وأطالب كل الأطراف بضرورة بإيقاف الأعمال العدائية بسرعة من أجل ضمان دخول المساعدات الإنسانية للشعب السورى".

وأشار إلى أن سوريا كانت في الماضي دولة تعرف بالحضارة والتنوع الثقافي، إلا أن الحرب المستمرة هناك تسببت في خسائر فادحة وفي ضياع الدولة السورية.