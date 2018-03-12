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الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط هجوم إرهابي جنوب شرقي البلاد

طهران - د ب أ
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 1:20 م | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 1:20 م

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الإثنين، إحباط هجوم إرهابي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن العلاقات العامة لمقر «القدس» التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، أنه مساء أمس الأحد، حاول أفراد الزمر الإرهابية والمسلحين تنفيد عملية انتحارية بواسطة سيارة تحمل ذخيرة ومواد متفجرة، ضد أحد المخافر الحدودية للقوة البرية للحرس الثوري في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأضافت، أنه تم إحباط هذه العملية في الوقت المناسب بيقظة عناصر الحرس الثوري.

وأوضحت، أنه أثناء هذه العملية، تم قتل اثنين من الإرهابيين، فيما أصيب اثنان من أعضاء التعبئة بجروح، وتعلن إيران، التي تمتلك حدود ممتدة مع كل من أفغانستان والعراق اللتين تشهدان اضطرابات أمنية، بين الحين إحباط عمليات في مناطقها الحدودية.


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