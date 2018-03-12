«القومي لشئون الإعاقة»: 4 مليون شخص يعانون من الإعاقة السمعية بمصر

كشف د. أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، أنه يوجد حوالي 4 مليون شخص يعانون من الإعاقة السمعية بنسبة 4% من سكان مصر.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الندوة التي نظمها المجلس القومى لشئون الإعاقة، بعنوان «المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية»، بمدينة شرم الشيخ، بحضور د. أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، وصفاء جوده، رئيسة اتحاد ذوى الإعاقة، والشيخ ماجد راضي، مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، ونخبة من مشايخ إدارة الأوقاف، وأكثر من 100 شخص من ممثلي اتحاد جمعيات الصم.

ومن جانبها، قالت صفاء جوده، رئيسة اتحاد ذوي الإعاقة، إن الندوة مستمرة على مدار يومين بهدف توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم الذي كفله لهم الدستور في المشاركة السياسية.

ومن جهته، أكد الشيخ ماجد راضي، مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، أن الدين قبل الدستور وضح حقوق هذه الفئة، مشيرا إلى أن البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا قدوة ومثل يحتذى به في الصمود وعدم الاستسلام، ولذلك لابد من توعيتهم بكافة مجريات الأمور التي تحدث في مجتمعهم وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.