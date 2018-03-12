أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، عن خروج 76 شخصا، بينهم 49 طفلا، من الغوطة الشرقية في سوريا، عبر الممرات الإنسانية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.