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عاجل.. روسيا: خروج 76 شخصا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية

إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 10:58 م | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 10:58 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، عن خروج 76 شخصا، بينهم 49 طفلا، من الغوطة الشرقية في سوريا، عبر الممرات الإنسانية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.


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