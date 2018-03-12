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أعلن البيت الأبيض عن عقد لقاء في مارس الجاري بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأميركي سيلتقي ولي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن 20 مارس الجاري.