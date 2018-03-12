موسى: سندعم صناعة السينما وسنحد من استيراد الأفلام الأجنبية

قال المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، إن السينما المصرية عانت وتعانى من مشكلات عديدة ترتب عليها تراجع الإنتاج السينمائى بشكل ملحوظ لدى المصريين ليحل محله الإنتاج الهندى ثم التركى وغيره، مؤكدا أنه على الدولة أن تعود لدورها الأساسى لدعم وتشجيع هذا القطاع الهام والمؤثر.



وأضاف موسى، عبر بيان أمس على لسان متحدثه الرسمى عادل عصمت، أنه لا يمكن احتمال أو قبول كل هذا التراجع لهذه الصناعة الثقيلة التى كنا يوما روادها بلا منافس عربيا.



وأكد موسى، أنه حال فوزه سيسعى لعودة الدولة لدعم صناعة السينما وتشجيع الفرق المسرحية الأهلية فى المحافظات ودعمها ماليا ولوجيستيا، مع عودة قطاع الإنتاج بالتلفزيون والمركز القومى للسينما ورفع قيمة الدعم الموجه لصناعة السينما والتلفزيون إلى 200 مليون جنيه سنويا لإنتاج المسلسلات والأفلام الهادفة، مع زيادة دور العرض بما يتناسب مع عدد السكان مع التركيز على المناطق المحرومة من السينما وإعادة فتح دور العرض المغلقة بسبب مشاكل إدارية ومادية، مع وقف القنوات التليفزيونية مجهولة الهوية والتى تحمل أسماء غريبة وتعرض أفلام بدون حقوق ملكية، مع تقليل عدد نسخ الفيلم الإجنبى لما فيه من عملية قتل لفكرة الإنتاج السينمائى المصرى وعدم تشجيع استيراد الافلام الاجنبية لما فيه من تأثير على صناعة السينما المصرية، مع التشجيع على إنشاء شركات مساهمة مصرية للانتاج السينمائى اسوة بتجربة الرائد طلعت حرب مؤسس الاقتصاد المصرى.