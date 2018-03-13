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النصر السعودي يتعاقد مع ثنائي الفيصلي

د ب أ
نشر فى : الإثنين 12 مارس 2018 - 10:57 م | آخر تحديث : الإثنين 12 مارس 2018 - 10:57 م

أنهت إدارة نادي النصر السعودي، إجراءات التعاقد مع الثنائي سلطان الغنام وحمد المنصور، لاعبي الفيصلي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وجاء توقيع اللاعبين على عقود الانتقال إلى النصر، بحضور محمد المسبل الأمين العام للنادي مساء يوم الإثنين.

وكانت إدارة النصر أعلنت منذ يومين، توقيع اتفاقية مع نظيرتها في الفيصلي، تقضي بالتعاقد مع اللاعبين، بدعم من سعود آل سويلم عضو شرف النادي.

ومن جانبه، أشاد سلمان المالك رئيس نادي النصر بالدعم الكبير من سعود آل سويلم للفريق الكروي والنادي بشكل عام، معبرا عن شكره لمواقفه الدائمة والداعمة لمسيرة العمل داخل أروقة النصر.


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