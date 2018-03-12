قال عبد المعطى أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي في الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة منوط بها التعامل مع المراسلين الأجانب الموجودين في مصر.



وأضاف «أبو زيد»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأحد، أن هناك أكثر من 1200 مراسل أجنبي يعملون في مصر لصالح وسائل إعلامية أجنبية.



وأوضح أن دور الهيئة الأساسي بهذا الصدد هو تقديم التسهيلات للمراسلين الأجانب للقيام بعملهم في أمان وحرية، تمكنهم من تقديم الحقيقة للرأي العام العالمي، وتنظيم عملهم في القاهرة، من خلال إصدار بطاقات اعتماد تخولهم حضور المؤتمرات أو إجراء المقابلات، والتنسيق في حالة التصوير الخارجي.



وأكد أنه لم يصدر أية تصاريح لمراسلين أجانب لتغطية الأحداث في شمال سيناء، لكن هناك من هو متواجدًا بالفعل ويمكن أن يغطي في حدود المسموح، مشيرًا إلى أنه في وقت العمليات العسكرية على أرض المعركة يجب الالتزام بما يصدر عن القوات المسلحة من بيانات.





