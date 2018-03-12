ملك السويد يعلن اسم ولقب أصغر عضو في العائلة الملكية

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أعلن ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر، اليوم الإثنين خلال اجتماع لمجلس الدولة، عن اسم ولقب حفيدته -أصغر عضو في العائلة الملكية- وقال إن اسمهما «سيكون أدريان جوزفين أليس» ولقبها دوقة «بليكينج».

وُلدت الأميرة أدريان الجمعة الماضية، وهي الثالثة للأميرة مادلين وزوجها كريستوفر أونيل. ولدى الزوجان الملكيان طفلان آخران هما الأميرة ليونور، 4 سنوات، والأمير نيكولاس، عامان.

والأميرة مادلين، 35 عاما، هي أصغر أبناء الملك والملكة سيلفيا، ألمانية المولد.

وتجدر الإشارة إلى أن الأميرة الرضيعة هي الحفيد السابع للملك والملكة، والعاشرة في ترتيب ولاية العرش.

وأونيل رجل أعمال بريطاني أمريكي، ويبتعد عن الأضواء الملكية، ورفض لقبا ملكيا رسميا بعد الزواج في يونيو 2013.

وكانت السويد غيرت نظام ترتيب ولاية العرش عام 1980 حتى يرث العرش أكبر الورثة سنا بغض النظر عن الجنس.