«اعرف جيشك» مبادرة جديدة لمسرح الشباب

"اعرف جيشك" هو عنوان المبادرة التى أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والتي تهدف لإعداد عروض مسرحية تسجل بطولات الجيش المصرى وتعزز الانتماء للعسكرية المصرية التى تؤدى دورا تاريخيا فى حماية الوطن.

وكانت عبد الدايم قد وافقت علي تنفيذ المبادرة التي تقدم بها الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، والتي تتضمن عروض حكى لأسر الشهداء عن ابطال مصر الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم فداءً للوطن.

ومن جانبه قال اسماعيل مختار إن المبادرة تتضمن ايضا إنتاج فيلم وثائقى قصير يرصد جهود القوات المسلحة الأخيرة فى مواجهة قوى الإرهاب فى سيناء ومختلف أنحاء مصر، وتقديم نماذج لعدد من أمهات الشهداء يروين حكايات عن بطولات أبنائهن من الشهداء لعرضه بجميع مسارح الدولة على شاشات عرض قبل بدء العروض المسرحية.

ويعتبر أول عروض المبادرة مسرحية "أمر تكليف" المأخوذة عن "أغنية على الممر" للكاتب على سالم، والمقرر عرضها الأسبوع الجارى بقاعة صلاح جاهين بالعجوزة ، والعرض من إنتاج المسرح الحديث.

وتقدم فرقة مسرح الشباب، تحت إدارة المخرج عادل حسان عدة عروض حكى، ولوحات غنائية يقدمها شباب ورشة "ابدأ حلمك" التى تنفذها الفرقة حالياً، وتتضمن العروض تقديم أغنيات عن بطولات القوات المسلحة، بجانب عروض حكى عن مواقف إنسانية عن أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية، يرويها أبناؤهم.