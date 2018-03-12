استقبل د. محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، الإثنين، محمد العبادي، المستشار الثقافي لدولة اليمن بالقاهرة، على هامش مشاركته غدا بمهرجان الشعوب الذي تنظمه إدارة الوافدين بالجامعة.

حضر اللقاء د. حسام الدين مصطفى، المشرف العام على إدارة الوافدين، وسحر العراقي مدير إدارة الوافدين.

ورحب «القناوي»، خلال اللقاء بزيارة المستشار الثقافي، والتي تعد أول زيارة لجامعة مصرية بعد توليه مسؤولية المستشار الثقافي بالسفارة اليمنية، مؤكدا على عمق الروبط والعلاقات بين الشعبين المصري واليمني.

وأكد أن الجامعة تولي اهتماما بالطلاب اليمنيين لتذليل الصعوبات أثناء دراستهم بالجامعة بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، لافتا إلى أنه شكل لجنة سابقا لتنفيذ بنود البرتوكول الموقع بين وزارة التعليم العالي المصرية، ونظيرتها اليمنية، كما وعد بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

ومن جانبه، قدم محمد العبادي، الشكر لجامعة المنصورة، لرعايتهم الطلاب الوافدين اليمنيين، مؤكدا حرصه بأن تكون أول زيارة رسمية له بعد استلام مهامه مستشارًا ثقافيًا بالسفارة لجامعة المنصورة.

وأشار إلى تطلعه للمزيد من التعاون المستقبلي مع الجامعة، فهناك توجه لدى السفارة والملحقية الثقافية بأن يكون لجامعة المنصورة الأولوية في إيفاد الطلاب اليمنيين للدراسة بها، والاستفادة من الخبرات المتميزة بها.