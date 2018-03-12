الجالية المصرية بالسعودية: 3 ملايين مصري إجمالي تعدادنا في المملكة

علق عادل حنفي، المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية في السعودية، على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بدءًا من الجمعة المقبلة، الموافق 16 مارس، وتستمر حتى 28 من ذات الشهر.



وقال «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية ريهام السهلي، مساء الأحد، إن إجمالي تعداد المصريين في المملكة العربية السعودية يصل إلى 3 ملايين مصري، معقبًا أن ذلك يعد أكبر تجمع للمصريين في الخارج ويليه الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار إلى جهود الجالية المصرية في الرياض حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه تم تنظيم عدة مؤتمرات للتوعية بأضرار العزوف عن الاقتراع، وأهمية المشاركة والتصويت، باعتباره حق أصيل لأي مواطن مصري، ومنصوص عليه دستوريًا.



وأكد أن المرأة المصرية في الخارج ستشارك بقوة في الانتخابات، وستثبت أنها على قدر المسؤولية مثلما أثبتتها في مصر خلال الفترة الماضية.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية التي يخوضها المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، ستُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.