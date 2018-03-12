وزير الداخلية يكافئ 872 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في مكافحة الجريمة

وجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمكافأة 872 من رجال الشرطة «362 ضابطًا و467 فردًا و40 مجندًا و3 موظفين مدنين» بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، المنوفية، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفرالشيخ، الفيوم، البحر الأحمر، المنيا، الأقصر، أسوان، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، الإدارة العامة للمرور، قطاع التدريب، الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قطاع الخدمات الطبية».

وجاء التكريم نظرًا لجهودهم وتميزهم في آداء عملهم، التي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء تقديرًا لهم وتحفيزًا لأقرانهم.

يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكل ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.