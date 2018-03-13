عبد الحفيظ يتحدث عن النجمة الرابعة

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بفوز الأهلي بدرع الدوري والتتويج بالنجمة الرابعة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع ناديه الرسمي إن الفريق قدم موسمًا رائعًا، واستحق التتويج باللقب، بشهادة الجميع.

وأضاف أن الأهلي حقق أرقامًا رائعة هذا الموسم، وقدم موسمًا استثنائيًا بكل ما تحلمه الكلمة من معانٍ، ونجح الفريق في التعامل مع أحداث الدوري الصعبة والطويلة حتى توج رسميًا باللقب للمرة الأربعين في تاريخ الأهلي.

وأوضح عبدالحفيظ، أن هذا الموسم إذا كان قد انتهى بشكل رسمي قبل 6 أسابيع، فإن الفريق أمامه بطولتا كأس مصر ودوري الأبطال الإفريقي، ولابد من التعامل معهما بمنتهى القوة حتى نحقق الثلاثية هذا الموسم ونضيفهما إلى جانب الدوري.

وأشار إلى أن نجاح الأهلي في الفوز بالدوري، هذا الموسم، يحسب للجميع بدءًا من مجلس الإدارة ومرورًا بالجهاز الفني واللاعبين مؤكدًا أن الأهلي يعمل كمنظومة واحدة، والفوز يعود لمجهود الجميع.

وأكد مدير الكرة بالأهلي، أن الدوري هذا الموسم كان صعبًا للغاية وأن الفريق، ومن خلفه الجهاز الفني والإداري، خاض البطولة على مراحل، ونجح في تحقيق أهدافه في كل مرحلة، لهذا توج رسميًا قبل 6 أسابيع كاملة من انتهاء المسابقة.